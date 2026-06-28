El futuro de Iker Muniain y sus ayudantes en el Salamanca UDS

El 3 de mayo finalizaba la temporada 2025-2026 para el Salamanca UDS y empezaba la plantificación de la siguiente, en la que volverá a competir en la cuarta categoría del balompié nacional y en la que tiene billete para disputar la Copa Federación, torneo que puede clasificarle para la Copa del Rey.

Un día más tarde, Onda Cero Salamanca avanzaba que el club tenía la intención de desvincularse de su entrenador (Jorge García) y de su delegado de equipo (Álvaro Boyero); hecho oficializado por la institución una semana después.

El 15 de junio, la entidad comunicaba la incorporación de Iker Muniain como entrenador.

En esa misma fecha, La Gaceta Regional de Salamanca añadía que el técnico llegaría acompañado de varios ayudantes, mientras que otros los pondría el Salamanca UDS.

Sin embargo, todo puede dar un giro si, como aventuraban periodistas argentinos el viernes, se produce la salida de Muniain para dirigir al San Lorenzo de Almagro, de la máxima división de Argentina.

Este sábado el periodista de ESPN Leandro Alves informaba de la existencia de un acuerdo; César Luis Merlo, del tiempo por el que el entrenador firmaría, y Ángel García. de la necesidad de abonar una cláusula de salida y de la falta de licencia de Iker Muniain para ejercer en el fútbol profesional argentino.

De momento, ninguna de las partes implicadas ha anunciado nada, por lo que el personal pensado para integrar el cuerpo técnico del conjunto charro en el próximo curso está atento a lo que pueda ocurrir.

Hasta ahora, la entidad presidida por el mexicano Manuel Lovato únicamente ha comunicado el fichaje de Muniain, pero para los puestos de preparadores físicos y readaptadores gustan los componentes del Centro de Entrenamiento Roberto Yagüez, ubicado en el municipio de Villares de la Reina, como la sede del club y las instalaciones deportivas que usa: Roberto Yagüez (exjugador del primer plantel), Alejandro Diego (con experiencia en esta labor en su cantera) y Diego Herrero.