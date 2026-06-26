Un exfutbolista se lleva la segunda edición de 'La Banda de Oro'

El programa de Onda Cero Salamanca 'La Banda', tertulia deportiva semanal que puede escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de esta radio, cerraba su segunda temporada el 27 de mayo de 2026 con la entrega del 'I Premio Silvia Domínguez' a Iyana Martín, distinguida por este espacio como la mejor jugadora del curso en el Perfumerías Avenida de baloncesto.

Sin embargo, tenía una cuestión por resolver: determinar al ganador de 'La Banda de Oro'.

Se trata del galardón a dar al vencedor de 'La Quiniela', sección que invita a los tertulianos a adivinar si un partido de fútbol de esa semana va a finalizar con triunfo local, empate o victoria foránea.

Tras la consecución del titulo por cuatro de ellos en la campaña 2024-2025, de los 19 participantes en esta, el único que ha acertado el 100 % de sus pronósticos y, por lo tanto, es el vencedor, es el exfutbolista Jorge Alonso, que cada lunes también se encarga de 'El Análisis' en 'La Brújula de Radioestadio'.

El segundo año deportivo de 'La Banda' ha contado con ediciones especiales desde En Forma Deportes, Cuidur, Restaurante Guinaldo, Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez, Café Novelty, Centro Comercial El Tormes (Santa Marta de Tormes) y Restaurante El Mirador de Salamanca (Carbajosa de la Sagrada).

Además, ha recibido las visitas, por orden cronológico, de Mario Simón (entrenador de Unionistas), Martín Rechimón (entrenador del Ciudad de Salamanca), David Alonso (director general de Unionistas), Souley Gassama (jugador del Salamanca UDS), Belén Arrojo (jugadora del Perfumerías Avenida), Alberto Miranda (entrenador ayudante de Alemania y del Unicaja), Ramiro Mayor (jugador de Unionistas), Dori Ruano (vocal de la Real Federación Española de Ciclismo, asesora de la Vuelta a España y embajadora de la Vuelta a España Femenina), Agustín Tamames (exciclista), Silvia Domínguez (exjugadora de baloncesto), Jorge Recio (presidente del Perfumerías Avenida), Jorge D'Alessandro (exfutbolista y entrenador), Claudia Soriano (jugadora del Perfumerías Avenida), Vicente del Bosque (exfutbolista y entrenador), Juan Carlos Herranz (fisioterapeuta), Paco Cañamero (escritor), Paula Muñoz (jugadora de Unionistas), Blanca Pérez (jugadora de Unionistas); Sebas Elena (jugador del Ciudad de Salamanca), Andrea Vilaró (jugadora del Perfumerías Avenida) e Iyana Martín (jugadora del Perfumerías Avenida).