ONDA CERO

Iyana Martín, ganadora del 'I Premio Silvia Domínguez' a la mejor jugadora de la temporada del Perfumerías Avenida

Entregado por 'La Banda'

Onda Cero Salamanca

Salamanca |

Roberto Mayado (director de la radio), Iyana Martín (premiada) y Roberto Benito (presentador del programa)
Roberto Mayado (director de la radio), Iyana Martín (premiada) y Roberto Benito (presentador del programa) | Onda Cero Salamanca

El 8 de enero de 2026, 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse en su página web y en sus cuentas de Facebook y Twitter, creaba el 'Premio Silvia Domínguez' a la mejor jugadora de la temporada del Perfumerías Avenida, equipo salmantino que milita en la máxima división femenina de baloncesto.

Tras las votaciones emitidas por los 19 tertulianos que forman parte del programa en este curso, la ganadora es Iyana Martín.

Uno de los momentos del espacio
Uno de los momentos del espacio | Onda Cero Salamanca

La vencedora recogía su galardón este miércoles en el Restaurante El Mirador de Salamanca, ubicado en Carbajosa de la Sagrada.

Iyana Martín, con integrantes de 'La Banda' y parte del público asistente
Iyana Martín, con integrantes de 'La Banda' y parte del público asistente | Onda Cero Salamanca

En este lugar se llevaba a cabo la grabación del último espacio de esta campaña y Martín resumía su paso por tierras charras, desvelaba algún secreto y se atrevía a tocar el bombo llevado por unos aficionados del conjunto perfumero.

Iyana pasará a la historia como la primera triunfadora de esta distinción.

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