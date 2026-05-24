Varios jugadores, con ofertas para salir de un Unionistas abierto a encontrar un nuevo patrocinador principal

Unionistas ha terminado la Liga 2025-2026 en la tercera categoría del balompié clasificado para la Copa del Rey al acabar octavo y ocupar el puesto de acceso adicional creado este curso por la Real Federación Española de Fútbol a petición del club salmantino, precisamente, para ocupar la plaza vacante de la Real Sociedad B, que milita en la segunda y tiene imposible jugarla por ser filial.

El pase lo obtenía el sábado, por lo que este domingo ya empieza a planificar el siguiente curso con lo bueno y lo malo que conlleva entrar en el torneo del KO.

En lo positivo se encuentra el ingresar más dinero y el ser más atractivo deportivamente para algunos futbolistas.

De momento, la entidad blanquinegra cuenta con Hugo de Bustos para la temporada 2026-2027 y pretende renovar a los salmantinos Carlos de la Nava y Álvaro Gómez, quien, según apunta el periodista Ángel García a través de su cuenta de Twitter 'Cazurreando', tiene ofertas del Ibiza, el Murcia y el Racing de Ferrol, escuadras con las que Unionistas comparte nivel.

Y es que, la clasificación para la Copa también implica que la plantilla ha conseguido algo más que la permanencia (objetivo del club), lo que eleva el interés de otras formaciones.

Así, la cuenta de Twitch 'El Post Grana' señala que Víctor Olmedo va a recalar en el citado Murcia y el propio Ángel García indica que el también mencionado Racing de Ferrol pretende hacerse con los servicios de Juanje Rodríguez.

Por su parte, Salamanca24horas.com informa de que a Juanje y a Aleix Gorjón los quiere el Zamora, que va a afrontar la fase de ascenso a la división de plata desde el próximo fin de semana.

En cuanto al entrenador, Mario Simón, que llegaba al plantel en la jornada 3, cuando era último con 0 puntos, indicaba a la conclusión del encuentro de este fin de semana que tiene que hablar con la directiva y tomar una decisión sobre si continúa o se marcha.

En lo extradeportivo, al hecho de continuar siendo el máximo representante del fútbol salmantino por ser el conjunto que más arriba compite, se suma la visibilidad que ofrecerá participar en el campeonato copero.

Por esta circunstancia, se busca atraer a nuevos patrocinadores aprovechando que el equipamiento de juego va a cambiar la próxima campaña y que Telefurgo, patrocinador principal, podría dejar de serlo (el acuerdo se firmó por una temporada con opción a dos más).

De hecho, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, ya ha habido conversaciones con una empresa para conocer su disposición a entrar en la institución deportiva como nuevo anunciante referencial o colaborador especial.