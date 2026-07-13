La emisión en pantalla gigante del España - Francia del Mundial en la Plaza Mayor de Salamanca requiere de un permiso de la FIFA y Mediapro

El Mundial de fútbol afronta su última semana con la disputa de cuatro encuentros (los dos de semifinales, el choque por los puestos tercero y cuarto y la final).

Este martes a las 21 horas se celebrará el primero, que medirá a España con Francia en la cita previa al duelo del domingo.

Se trata de la segunda vez que el combinado español, campeón en 2010, vive esta ronda y el Ayuntamiento de Salamanca quiere colocar una pantalla giganta en la Plaza Mayor para que los aficionados que lo deseen puedan seguirla desde el ágora.

A pasar de que otros años ya se habían emitido choques deportivos de esta forma, en esta ocasión hay un condicionante: la necesidad de contar con un permiso.

Y es que la proyección pública de los choques del Campeonato del Mundo en España corresponde a la productora Mediapro, independientemente de que se pinche la señal de La 1, Teledeporte o DAZN, que son las cadenas que retransmiten los compromisos de la selección española en este torneo.

Por eso, se aconseja conseguir esta autorización para evitar una posible sanción de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), máximo organismo del balompié a nivel planetario y organizador del evento.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, el consistorio salmantino y Mediapro están en contacto para tener todo en regla, aunque esto pueda conllevar un desembolso económico para las arcas municipales o la empresa contratada por la administración pública para desempeñar este trabajo.

Otra opción sería anular el plan previsto y cancelar la proyección.