Emilio Bernad, candidato a la portería de Unionistas

Unionistas de Salamanca, que esta semana empieza su pretemporada de cara al curso 2026-2027, en el que militará en la tercera categoría del balompié por novena vez (además, seguida), continúa perfilando su plantilla.

Para el puesto de portero cuenta con Álex Daza a la espera de sumar uno más.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, la entidad salmantina está interesada en incorporar a Emilio Bernad, natural de La Vall d'Uixó (Castellón), de 26 años y con pasado en el Valencia B, el Sabadell, el Racing de Ferrol, el Teruel y el Barcelona B, equipo con el que finalizaba contrato el 30 de junio.

A él llegaba en la última campaña con motivo de la reestructuración llevada a cabo en el Fútbol Club Barcelona después de la lesión del alemán Marc-André ter Stegen, guardameta de un primer plantel azulgrana con el que se ejercitaba el candidato a cancerbero del cuadro entrenado por Javi Medina.

Bernad tiene experiencia en los niveles segundo, tercero y cuarto, además de en la Copa del Rey, competición que la disciplina charra compaginará con la Liga.