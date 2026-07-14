El futuro del rugby en Salamanca, en obras

El rugby vive un verano de cambios en Salamanca.

Su máximo representante, el Salamanca Rugby Club masculino, volverá a competir en la tercera y última categoría.

Lo hará con un nuevo presidente tras la dimisión de Matías Gutiérrez el 30 de junio.

Según ha podido saber esta radio y ha desvelado este martes en 'Noticias Matinal', el proceso electoral para sucederle concluirá el jueves 30 de julio a las 19 horas en el Hotel Alameda Palace.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Salamanca, con una inversión de 40.000 euros, está construyendo una grada en el campo en el que ejerce como local, ubicado en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

La intención es que esté disponible para la campaña 2026-2027 y dejar para la siguiente la reforma de un espacio verde del citado complejo deportivo con la finalidad de que sea usado como lugar de entrenamiento.

En cuanto al rugby femenino, el descenso del Universidad de Salamanca del tercer al cuarto y último nivel puede suponer un punto de inflexión, pues se está estudiando que el conjunto universitario se una a la sección de mujeres del Salamanca Rugby Club, que ya militaba en esta escalón.