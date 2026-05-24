Al menos tres equipos de Salamanca jugarán la Copa la próxima temporada

Acabadas las Ligas deportivas en su fase regular o total, puede afirmarse que la campaña 2026-2027 va a contar con la participación en la Copa de tres equipos salmantinos, como mínimo.

En fútbol la van a disputar Unionistas (tercera categoría) y el Guijuelo (quinta, pero con opciones de subir a la cuarta), si bien alguno más puede conseguir la clasificación a través de la Copa Federación.

El otro deporte que va a contar con un representante charro en la Copa del Rey es el fútbol sala a través del Salamanca Fútbol Sala.

El baloncesto también puede aportar un conjunto al torneo del KO, pues el Perfumerías Avenida (llamado así a la espera de conocer su nueva denominación tras convertirse Meins en su principal patrocinador) se jugará acceder a ella en la primera vuelta de la competición liguera en la máxima división femenina, siendo el requisito indispensable quedar entre los ocho primeros.