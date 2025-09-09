Cambio de seleccionador salmantino en el combinado de Venezuela de ciclismo

Un año después de que el salmantino Iván Rodríguez tomara los mandos de la selección de Venezuela de ciclismo, a la que dirigía en los últimos Mundiales, otro paisano coge su testigo.

Se trata de su valedor, Borja Alfaraz, presente en el cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Ciclismo desde 2024 y que ya está preparando la participación del combinado nacional en la nueva cita mundialista, que va a celebrarse en Ruanda del 21 al 28 de septiembre de 2025.

Alfaraz, con el ordenador en la mano izquierda | Onda Cero Salamanca

En declaraciones a Onda Cero Salamanca emitidas este martes en 'Noticias Mediodía', Alfaraz se muestra "muy contento" y decidido "a poner toda la carne en el asador porque, aunque la selección de Venezuela no cuente con los mismos medios que las de España o el Reino Unido, el factor humano es importante".

El técnico salmantino porta la camiseta de la nación venezolana | Onda Cero Salamanca

El nuevo seleccionador del país americano relata a esta radio que a la prueba internacional acudirá Francisco Peñuela (Caja Rural) como representante en la categoría masculina absoluta para la ruta, siendo duda su participación en la contrarreloj (el campeón venezolano en línea y contra el crono, Orlius Aular, del Movistar, que está compitiendo en la Vuelta a España, se queda fuera por compromisos de su escuadra).

Por su parte, Venezuela estará representada en el máximo nivel femenino por Lilibeth Chacón, del conjunto LC Pro Cycling.