Un oro olímpico, un campeón planetario, el hijo de un 'Balón de Oro' y el primogénito de un torero, entre los dirigidos por Javi Medina, el nuevo técnico de Unionistas

Javi Medina es el entrenador de Unionistas desde este martes.

El sevillano, de 32 años, se convierte en el decimotercer técnico del equipo salmantino, creado en 2013 y que compite desde la temporada 2014-2015.

De esta manera, toma el relevo de Jorge González, 'Astu'; Roberto Aguirre; Jabi Luaces; Hernán Pérez; Dani Mori; Luis Ayllón; Raúl Casañ; Dani Ponz; Dani Llácer; el argentino José Luis Acciari; Oriol Riera y Mario Simón, si bien Juan Garci dirigía un partido amistoso entre los dos primeros.

Medina llega a la entidad charra tras haber estado a nivel sénior en el Antequera y el Betis B, dos entidades de la tercera categoría del fútbol, la misma en la que milita su nueva formación.

Al frente de la primera se situaba en las campañas 2023-2024 (alcanzaba los 1/32 de final de la Copa del Rey) y 2024-2025 (disputaba la fase de ascenso y caía en la primera ronda o semifinales).

En este conjunto tenía como pupilos a jugadores de la talla de Carlos Kameni, campeón de los Juegos Olímpicos del año 2000 y de la Copa de África de 2002 con Camerún y de la Copa del Rey del curso 2005-2006 con el Espanyol, o del francés Jonathan Biabiany, ganador del Mundial de Clubes (marcó en la final), la Copa de Italia y la Supercopa de Italia de la temporada 2010-2011 con el Inter de Milán.

Con el Betis B, Javi Medina se quedaba sin terminar la Liga 2025-2026 al ser destituido en la jornada 17, pero en sus filas contaba con futbolistas como el francés Elyaz Zidane, hijo del galo Zinedine Zidane ('Balón de Oro' en 1998, entre otros logros), o José Antonio Morante (primogénito del torero José Antonio Morante de la Puebla).

Entre sus apariciones públicas destacan una entrevista en 'Zona Mixta' en la que revelaba que llegaba a trabajar a las 5:30 horas y una rueda de prensa en la que comparaba su deporte con el sexo: "El fútbol es como hacer el amor. Hay veces que estás arriba y hay veces que estás abajo".