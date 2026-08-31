DEPORTES

Suspendida la segunda parte de un partido en Salamanca al retirarse un equipo por pedir el árbitro que uno de sus aficionados abandone la instalación

Episodio acontecido este domingo

Roberto Benito

Salamanca |

El campo de fútbol Vicente del Bosque, lugar de los hechos
El campo de fútbol Vicente del Bosque, lugar de los hechos | Onda Cero Salamanca

La pretemporada del fútbol salmantino dejaba este domingo la suspensión de la mitad de un partido en el capitalino campo de Vicente del Bosque.

Y es que, en plena disputa del Salamanca Fútbol Femenino B - San Pío X que enfrentaba a dos equipos de la quinta categoría del balompié, el árbitro decidía 'expulsar' del recinto a un seguidor del conjunto visitante por, supuestamente, increpar a uno de los linieres, que era menor de edad.

El conjunto local acataba esta medida y sacaba al aficionado de la instalación, pero el espectador regresaba a la grada para presenciar el duelo siguiente: Salamanca Fútbol Femenino (primera división Juvenil-Cadete) - San Pío X (segundo nivel Juvenil-Cadete).

Ante esta circunstancia, el colegiado, que era el mismo de la anterior cita, optaba en el descanso por volver a solicitar que esta persona abandonara el campo añadiendo que, en caso de negativa, la segunda mitad quedaría sin disputarse.

Llegados a este extremo, el San Pío X se negaba a aceptar la petición, reclamaba que el señalado siguiera en el graderío y se retiraba del encuentro.

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