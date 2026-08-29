El campo de fútbol de Puente Ladrillo, opción con experiencia para acoger la 'Feria de Día' desde 2027

La 'Feria de Día', que se celebrará del 4 al 15 de septiembre en varias zonas de Salamanca, vivirá una edición especial.

Y es que será la última en la que las casetas estarán presentes en el casco histórico de la ciudad.

El campo, desde dentro, antes de ser acondicionado | Onda Cero Salamanca

Desde la próxima, en principio, todas se aglutinarán en un mismo lugar.

Dado que la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca (entidad organizadora) quiere que la de 2027 sea en una ubicación cerrada, pero sin techo, las opciones se reducen.

La explanada encaja con las pretensiones de los organizadores | Onda Cero Salamanca

Teniendo en cuenta que se pretende que se pueda llegar al 'casetódromo' a pie o en transporte urbano y que durante las fechas en las que existe este evento (Ferias y Fiestas) el Recinto Ferial de La Aldehuela está ocupado por atracciones, hay una propiedad privada que encaja en el perfil: el campo de fútbol de Puente Ladrillo.

Sin uso, pero con paredes y varios accesos alrededor, albergaba los conciertos de las Ferias y Fiestas de 2021, trasladados a este punto para controlar el aforo y evitar la propagación del covid-19.

Vista exterior desde un lateral con el escenario colocado para los conciertos de 2021 | Onda Cero Salamanca

El periódico La Gaceta Regional de Salamanca ha informado sobre otras propuestas surgidas desde el Ayuntamiento de Salamanca, que colabora con esta actividad.

A priori, lo que se descarta es trasladar la 'Feria de Día' fuera del término municipal, por lo que, a pesar de que el 17 de octubre vaya a haber una celebración parecida ('El copeo de tu vida') en el exterior del estadio Helmántico, situado en Villares de la Reina, la idea de llevarla a su aparcamiento ni se baraja en este momento.