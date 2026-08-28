Unionistas llega al inicio de la temporada apurado extradeportivamente

Este domingo a las 19:15 horas comenzará la Liga en la tercera categoría del fútbol para Unionistas.

El equipo charro llega a ella con el mercado de fichajes abierto en lo deportivo y varias dudas en lo extradeportivo.

Como avanzaba Onda Cero Salamanca el 29 de julio en 'Noticias Matinal', la intención es que la nueva ropa de juego se estrene en esta cita, pero su presentación oficial carece de fecha.

En caso de lucirla en este encuentro, llevaría por primera vez a La Viña, de Vitigudino, como empresa patrocinadora principal.

Como adelantaba esta radio el miércoles, la candidata a serlo era una de esta localidad.

Sin embargo, los momentos para anunciarlo y mostrarlo han sido diferentes a los inicialmente previstos, pues se desvelaba el nombre el jueves y lo ideado para este viernes se pospone a la próxima semana.

Por otra parte, se desconoce si en el Unionistas - Lugo de dentro de dos días se podrán usar los videomarcadores del estadio Reina Sofía, inutilizados en parte de la pasada campaña y en la actual pretemporada.

Esta emisora ha preguntado al club charro por ello y carece de respuesta al respecto, si bien sí está planeado inaugurar otro acceso al recinto deportivo.

Además, al contrario del último curso, la institución empieza el campeonato liguero sin director general, es decir, como terminaba el anterior.

Tal y como informaba el comunicador Noel Campo, la entidad ha conversado con Sergio Villardón, colaborador de los programas de esta casa 'La Brújula de Radioestadio' y 'La Banda', para estudiar la posibilidad de incorporarlo a su organigrama, pero va a arrancar la campaña con la incógnita de si esta idea prosperará o se quedará en una charla, pues Unionistas también guarda silencio al ser cuestionado por este aspecto incluso desde antes de que se hiciera público el interés.

Otro asunto que tiene pendiente es informar sobre la cantidad recaudada y la distribución realizada con ella para ayudar a los afectados por los incendios acaecidos en la provincia en 2025.

En cuanto a su sección femenina, cuyo primer conjunto debutará en la cuarta división, queda saber qué pasará con el proyecto de escuadra 'filial', inscrita en la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, pero sin garantías de salir a competir.