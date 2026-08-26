DEPORTES

Una empresa de Vitigudino, candidata a ser la patrocinadora principal de Unionistas

El club planea comunicarlo este viernes

Roberto Benito

Salamanca |

Alineación del equipo charro en su último partido amistoso de pretemporada
Alineación del equipo charro en su último partido amistoso de pretemporada | Onda Cero Salamanca

Desde que el 24 de mayo Onda Cero Salamanca desvelaba la intención de Unionistas de tener un nuevo patrocinador principal para la temporada 2026-2027 aprovechando que habrá nuevos equipamientos de juego, las especulaciones sobre quién puede ser han ido creciendo.

Pues, bien, el club tiene la intención de desvelarlo esta semana, ya que el domingo empezará la Liga en la tercera categoría del fútbol recibiendo al Lugo.

De hecho, según ha podido saber esta radio, el viernes es el día elegido para ello con un evento que tendría lugar en un municipio de la provincia.

La localidad elegida sería Vitigudino, pues el nuevo anunciante guardaría relación con este pueblo.

Entre los nombres que suenan más fuerte se encuentra el Complejo El Quijote, ubicado en la avenida de Salamanca.

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