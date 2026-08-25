Solicitada la paralización del cambio de los videomarcadores del Helmántico, en el que juega el Salamanca UDS

El estadio Helmántico y sus alrededores son noticia por tercer día seguido.

Tras la comunicación el domingo por parte de los organizadores de 'El copeo de tu vida' de que su próxima edición será en él y la explicación el lunes, coincidiendo con el inicio del cambio de los videomarcadores del recinto deportivo, de que se celebrará en sus exteriores (a pesar de evitar especificarlo en su publicación inicial), este martes llega una información mas.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villares de la Reina, José Luis López, ha solicitado al consistorio de este municipio, en el que se encuentra la instalación, que detenga las obras empezadas para el reemplazamiento de este soporte.

López ha tomado esta decisión después de pedirle al alcalde, José Buenaventura Recio, de Ciudadanos, que le mostrara la licencia de obra y carecer de respuesta en su intención y de considerar que el proyecto tenía que haber sido aprobado en la Junta de Gobierno Local.

Preguntados por esta radio, el consistorio de Villares de la Reina indica que ofrecerá su versión próximamente y el Salamanca UDS señala que se está trabajando en la estructura de los nuevos vidoemarcadores para colocarlos la próxima semana.