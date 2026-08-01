El equipo 'filial' de Unionistas Femenino, inscrito, pero en el aire

Unionistas, principal exponente masculino del fútbol en la provincia de Salamanca al ser el equipo que más alto compite (tercera categoría), creaba una sección femenina en la temporada 2024-2025.

En ella lograba subir desde la sexta y última división, pasando de la quinta a la cuarta en la campaña siguiente, es decir, acumulando dos ascensos en el par de años que lleva jugando.

La Liga 2026-2027 la afrontará en ella, donde compartirá nivel con los otros dos máximos representantes del balompié de mujeres charro: el Navega y el Salamanca Fútbol Femenino.

Para ese curso, el club tiene la intención de que empiece a competir una segunda escuadra.

De hecho, ya está apuntada en el segundo y último peldaño Juvenil-Cadete, en el que se mediría a otras formaciones de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Como se observa y contábamos este viernes en 'Noticias Matinal', esta situación se explica en condicional porque, según fuentes de la entidad blanquinegra, el proyecto deportivo está por concretarse, lo que significa que, una vez realizada la inscripción, se va a intentar que sea económicamente viable y, en caso de serlo, se trataría de juntar a un número de futbolistas y componentes de cuerpo técnico suficientes para iniciar el camino.

Hasta ahora, la única realidad es que el equipo está inscrito y, si saliera adelante, se estrenaría oficialmente recibiendo al Ciudad Rodrigo el primer fin de semana de octubre, cuando arrancará el campeonato liguero.