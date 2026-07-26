El Ayuntamiento de Salamanca propone sancionar al Salamanca UDS por "la posible comisión de infracciones en materia de subvenciones"

El veto del Salamanca UDS a varios periodistas y haber jugado algunos partidos sin el logotipo del Ayuntamiento de Salamanca pueden acabar con sanción al club salmantino.

Y es que el consistorio capitalino considera que estos hechos podrían vulnerar las bases aprobadas para concederle la subvención anual, aunque durante el curso 2025-2026 intentara solucionar algunos de estos casos (el veto a los comunicadores se levantaba el 18 de julio de 2026).

De esta forma, el Ayuntamiento de Salamanca ha realizado una propuesta de resolución firmada el 15 de julio de 2026 en la que señala: "Iniciar expediente sancionador al Club Deportivo Salamanca CF UDS por la posible comisión de infracciones leves en materia de subvenciones, previstas en el artículo 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, derivadas del presunto incumplimiento de obligaciones establecidas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Salamanca para la articulación de la subvención nominativa directa correspondiente al ejercicio 2025. De conformidad con el artículo 61.1 de la Ley General de Subvenciones, cada infracción leve podrá ser sancionada con multa de 75 a 900 euros, sin perjuicio de la graduación que proceda conforme a los criterios legalmente aplicables y al resultado de la instrucción".

Tras esta decisión, el consistorio concede diez días hábiles a la entidad deportiva "para formular alegaciones, aportar los documentos que estime oportunos y proponer prueba en defensa de sus derechos e intereses".

Este informe, de siete páginas de extensión, se ha sellado en el mismo mes en el que el primer equipo del club, que la próxima campaña militará en la cuarta categoría del fútbol y disputará la Copa Federación (puede clasificarle para la Copa del Rey), iniciará la pretemporada.

Lo hará este lunes con Iker Muniain como entrenador a pesar de que en Argentina se apuntaba que podía marcharse al San Lorenzo de Almagro.

En lo institucional, según el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León, comenzará con la misma directiva que figura desde el 8 de abril de 2019, es decir, con Manuel Lovato como presidente, Víctor Iglesias de secretario, Manuel Martín en el cargo de tesorero y el citado Víctor Iglesias en el de vocal.

También con novedades en su organigrama (la última, como indica el club a esta radio, es que Luis Hernández compaginará su puesto de responsable de porteros de la cantera con el de entrenador de guardametas en el Atlético Femenino Ciudad de Salamanca. del quinto nivel), pero sin noticias sobre la empresa 'Academias Internacionales Salamanca UDS SL', con sede en el estadio Helmántico, en el que ejerce como local, ni sobre lo ocurrido con la Unión Deportiva Salamanca, escuadra que la institución tenía en México.