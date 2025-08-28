La Unión Deportiva Salamanca, escuadra mexicana de las Academias Internacionales del Salamanca UDS, desaparece del fútbol azteca en la temporada 2025-2026

En 2021, el Salamanca UDS, que actualmente compite en la cuarta categoría del balompié en España, anunciaba la creación de un equipo en México a través de sus Academias Internacionales.

Bajo el nombre de 'Unión Deportiva Salamanca', este conjunto ha competido en la Liga TDP (cuarto y último escalón del fútbol azteca) durante cuatro temporadas: 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

En la 2025-2026 dejará de jugar por motivos desconocidos, pues las Academias Internacionales llevan sin informar en redes sociales sobre sus movimientos desde el 2 de mayo de este año.

Sin embargo, el 22 de febrero de 2025, Onda Cero Salamanca apuntaba la creación de una empresa denominada 'Academias Internacionales Salamanca UDS SL, que, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, tiene su sede en el estadio Helmántico, ubicado en Villares de la Reina y en el que ejerce como local el Salamanca UDS (ahora lo hace en Las Pistas al tener que efectuar unas obras la propiedad, Desarrollos Empresariales Deportivos, para cumplir con diversas normativas).

El 8 de marzo, esta emisora recogía los datos desvelados sobre la puesta en marcha de esta sociedad.