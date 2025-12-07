El Salamanca UDS vuelve a jugar sin el logotipo del Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de Fútbol le advierte por hacerlo sin el anagrama de la categoría en la camiseta ni los dorsales en los pantalones

El Salamanca UDS ha empatado a 1 en el feudo del Racing de Santander B en la jornada 14 de Liga en la cuarta división del fútbol y la va a terminar en puesto de acceso a la fase por subir y a la Copa del Rey.

Lo ha hecho luciendo una camiseta negra y unos pantalones blancos en su equipamiento (el portero, Leo Mendes, de Guinea-Bissau, ha portado un uniforme amarillo).

En el caso de las casacas, el acta arbitral refleja que "no contaban con el anagrama correspondiente a la categoría de 2ª RFEF en su manga derecha".

En cuanto a la prendas inferiores, destaca: "No figuraba el número de dorsal identificativo en el pantalón de juego de los jugadores".

Estas situaciones exponen al club charro a advertencias o sanciones por parte del máximo organismo del balompié español.

Pero es que, además, también ha incumplido por cuarta vez en este campeonato liguero una de las cláusulas contempladas para recibir la subvención del Ayuntamiento de Salamanca: incluir el logotipo consistorial en la ropa de juego.

Como indicaba esta radio en 'Noticias Mediodía' el 26 de noviembre, la administración pública le ha escrito para solicitarle que aparezca en todas las equipaciones que utilice para jugar, pues tampoco lo llevaba ante el Bergantiños, el Sámano y el Marino de Luanco.

Hay que recordar que, tras firmar el 7 de octubre el convenio con el Ayuntamiento de Salamanca para obtener 30.000 euros de subvención, la entidad deportiva decidía vetar a varios periodistas desde el 15 de noviembre, lo que ha llevado al consistorio a estudiar qué hacer con lo acordado, pues otro de los puntos a cumplir determina que "tanto en las ruedas de prensa, como en los encuentros que se disputen en Salamanca, el club deberá facilitar la entrada de cualquier medio de comunicación de la ciudad, debidamente acreditado y siempre que lo haya solicitado".