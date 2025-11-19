El Salamanca UDS veta a periodistas 39 días después de comprometerse a facilitar el trabajo de los medios de comunicación a cambio de una subvención de 30.000 euros

En 2022, con intención de proteger a los periodistas y medios de comunicación de la capital provincial de posibles actos de censura llevados a cabo por clubes deportivos con sede en la localidad, el Ayuntamiento de Salamanca incluía una cláusula a cumplir por las entidades deportivas que quieran recibir una subvención municipal.

La misma fija que, "tanto en las ruedas de prensa, como en los encuentros que se disputen en Salamanca, el club deberá facilitar la entrada de cualquier medio de comunicación de la ciudad, debidamente acreditado y siempre que lo haya solicitado".

Desde la inclusión de este epígrafe, la actividad periodística se ha desarrollado sin impedimentos hasta el 15 de noviembre de 2025, es decir, hasta el pasado sábado, cuando el Salamanca UDS anunciaba públicamente (a través de un comunicado emitido en su página web y redes sociales) y privadamente (con mensajes a los afectados) que retiraba la 'acreditación permanente de acceso' al estadio Helmántico, lugar en el que algunos de sus equipos de fútbol juegan como locales y efectúa otros eventos, a algunos informadores de medios de comunicación.

La justificación dada, difusión de "informaciones incorrectas, incompletas o directamente falsas sobre la situación real del club, el avance de las obras, el papel de las instituciones colaboradoras y la labor de distintos profesionales del Salamanca UDS" en el proceso previo, de realización y posterior a la acometida de obras impuestas por las administraciones públicas para poder utilizar la instalación deportiva, cerrada entre los meses de julio y noviembre de 2025.

La decisión de retirar el pase a algunos comunicadores (el club defiende que "esta medida afecta únicamente a acreditaciones individuales, no a los medios de comunicación a los que pertenecen, que podrán seguir solicitando acreditaciones puntuales por los cauces habituales") se produce 39 días después de que la institución deportiva firmara un convenio con el Ayuntamiento de Salamanca para recibir una subvención nominativa de 30.000 euros como "medida de promoción y fomento del deporte".

En el apartado 4 de la segunda de las 'Estipulaciones' que aparecen en el documento y que recogen las 'Obligaciones del CD Salamanca CF UDS' se alude a la citada cláusula: "Tanto en las ruedas de prensa, como en los encuentros que se disputen en Salamanca, el club deberá facilitar la entrada de cualquier medio de comunicación de la ciudad, debidamente acreditado y siempre que lo haya solicitado".

El convenio, firmado el 7 de octubre de 2025, se extiende a todo el año e incorpora como causa de extinción "el incumplimiento por parte del CD Salamanca CF UDS de cualquiera de las cláusulas del presente documento y, en especial, la extinción o transformación de la personalidad jurídica del mismo".