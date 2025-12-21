El Salamanca UDS gana y se mueve para evitar perder la subvención del Ayuntamiento de Salamanca

El Salamanca UDS se marcha de vacaciones de Navidad en plaza de acceso a la fase por subir y a la Copa del Rey tras vencer al Lealtad de Villaviciosa por 0 a 1 en la jornada 16 de Liga en el cuarto peldaño del balompié de España.

Aunque lo hace sin volver a llevar los dorsales de sus jugadores en los pantalones, circunstancia anotada en el acta de su anterior partido a domicilio y por la que era advertido por la Real Federación Española de Fútbol, incluye en esta parte de su segunda indumentaria el logotipo del Ayuntamiento de Salamanca.

Tras evitar portarlo en cuatro encuentros disputados con la parte inferior de color blanco, lo ha introducido para cumplir con la normativa exigida para recibir la subvención del consistorio capitalino.

Jorge García, entrenador de la plantilla salmantina | Salamanca Club de Fútbol UDS

Alineado con ello, también ha colocado una tableta en las ruedas de prensa que ofrece en el estadio Helmántico para que aparezca la mencionada composición de la administración pública.

De esta forma, el club charro muestra su compromiso para seguir las directrices firmadas, aunque mantiene el veto a varios periodistas iniciado el 15 de noviembre.

Por esta razón, tras anunciar el alcalde de la capital provincial, Carlos García Carbayo, que se iba a estudiar qué hacer con la subvención (contempla la imposibilidad de impedir el acceso a medios de comunicación debidamente acreditados a los partidos y ruedas de prensa que tenga como local), el consistorio ha tomado cartas en el asunto y tiene previsto solicitar formalmente a la entidad deportiva que deponga esta actitud.