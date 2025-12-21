El Perfumerías Avenida, pendiente de las actas arbitrales de sus dos últimos partidos por los fallos del reloj de una canasta

Si el jueves, en el partido de vuelta de los 1/16 de final de la Eurocopa femenina de baloncesto que disputaban el Perfumerías Avenida y el Emlak Konut de Turquía había que parar el choque en el tercer cuarto por el apagón del reloj de la canasta del Fondo Norte del Pabellón Municipal de Wúrzburg-Silvia Domínguez, hecho que ya ocurría en el calentamiento, el Avenida - Ferrol de la jornada 12 de Liga en la máxima división ha empezado este domingo con 20 minutos de retraso debido al mismo problema.

Calentamiento con la parte frontal del segundero apagada | Onda Cero Salamanca

Cuando ya se había anunciado a las dos plantillas, el reloj se ha detenido, lo que ha obligado a los árbitros a postergar el inicio del duelo ante la incredulidad de algunas jugadoras perfumeras, como Claudia Soriano, que ha preguntado a trabajadores de la entidad local si el fallo no había quedado reparado el jueves.

Claudia Soriano pregunta por lo sucedido | Onda Cero Salamanca

Con los equipos alargando su calentamiento, el intento de reiniciar todo el sistema informático de la instalación deportiva salmantina tampoco ha funcionado.

Reinicio del sistema informático | Onda Cero Salamanca

Sobre las 12:15 horas, un cuarto de hora después del horario previsto para arrancar el choque, la luz ha vuelto al segundero.

Trabajos de reparación | Onda Cero Salamanca

De esta forma, el compromiso ha podido celebrarse y terminar con victoria del Avenida por 81 a 75, lo que le sube al tercer lugar de la clasificación y le mantiene en posiciones de acceso a la fase por el título y la Copa de la Reina.

iyana Martín, máxima anotadora del duelo con 28 puntos, atenta al arreglo | Onda Cero Salamanca

Pero los incidentes con los aparatos electrónicos, lejos de olvidarse por los dos triunfos de esta semana, resuenan en el club charro, pues, dependiendo de lo que los árbitros hayan decidido incluir en las actas, puede ser multado por estas averías, independientemente de que hayan sido de su responsabilidad o de otros, pues es la escuadra que ha ejercido como anfitriona.