Unionistas cierra 2025 con números de descenso en un curso futbolístico de Primera Federación

Suma 40 puntos en 37 partidos ligueros

Roberto Benito

Salamanca |

La alineación de Unionistas en su último encuentro del año, acompañada por varios seguidores
La alineación de Unionistas en su último encuentro del año, acompañada por varios seguidores | Onda Cero Salamanca

El empate a 0 de Unionistas en Salamanca ante el recién ascendido y colista Cacereño en la jornada 17 de Liga en la tercera categoría del fútbol español provoca que el equipo salmantino concluya la parte correspondiente a este año de la temporada 2025-2026 con 20 puntos en su casillero.

De momento, esta puntuación permite al cuadro charro comerse el turrón y las uvas en posición de permanencia.

Sin embargo, los puntos obtenidos en los últimos doce meses (juntando la anterior campaña y la actual) arrojan una situación diferente.

Y es que la formación blanquinegra ha sumado un total de 40 puntos en 37 partidos ligueros, lo que significaría que, si el año 2025 tuviera las 38 jornadas de una Liga, lo finalizaría, como muy bien, con 43 puntos.

Comparando esa cifra con lo ocurrido a la conclusión de los cuatro cursos de existencia de la Primera Federación, implicaría que Unionistas ocuparía posición de bajar en cualquiera de los dos grupos, si bien empataría a puntos con el Real Unión del 2023-2024, el único salvado con esos 43 porque el más cercano a él de los descendidos fue el Sabadell, con 42.

Por lo tanto, Unionistas habría bajado en 7 de las 8 opciones posibles.

Pero como el balompié nacional se mide por temporadas en vez de por años naturales, estos datos únicamente sirven para resumir la participación liguera de Unionistas en un 2025 en el que ha tenido dos plantillas y cuatro entrenadores (Dani Llácer, el argentino José Luis Acciari, Oriol Riera y Mario Simón).

