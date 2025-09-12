Una vuelta a la vuelta de la Vuelta

'Te estaba esperando', de Antonio Orozco, es la canción de la Vuelta a España de 2025 y, cinco años después, la provincia de Salamanca terminaba la espera este viernes siendo parte de una de sus etapas.

La decimonovena y antepenúltima de esta edición, que unía el municipio vallisoletano de Rueda con Guijuelo a través de 161 kilómetros, también suponía que la localidad jamonera acogiera el final de una jornada de esta competición por segunda vez (la anterior era en 1990).

Deportivamente, lo más destacado era la victoria del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y la consolidación en el primer puesto de la clasificación General del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien quedaba segundo en el esprín intermedio de la capital y obtenía una bonificación de 4 segundos.

Al margen de ello, la cita dejaba varios aspectos curiosos, como la transformación de las calles guijuelenses, que convertían a uno de sus aparcamientos en un recinto para albergar el podio, la sala de recuperación de los lideres de las diferentes clasificaciones, el camión del control antidopaje o las zonas de atención a los medios de comunicación.

Precisamente, los periodistas tenían habilitado como espacio para trabajar el Pabellón Municipal de Deportes.

En él, un cortador de jamón trataba de ayudar a la promoción del alimento más conocido de la localidad intentando ganarse a los comunicadores por el estómago.

Algunos de ellos, como los aficionados, pasaban por las tiendas portátiles que vendían productos de la carrera.

También por el 'Parque Vuelta', habilitado en la Plaza Mayor de la villa chacinera.

Diversas actividades vinculadas a la bicicleta hacían las delicias de los presentes.

Los fanáticos del ciclismo se acercaban al museo itinerante que describe la historia de la Vuelta con protagonismo para los salmantinos Agustín Tamames y Roberto Heras, los dos ganadores de la prueba naturales de esta tierra (el de Monterrubio de Armuña triunfaba en 1975, mientras que el de Béjar lo hacía en 2000, 2003, 2004 y 2005).

Fe de ello da la exposición de prendas ciclistas exhibida por el coleccionista David Martín en el consistorio.

En cuanto a las protestas por la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición, ganada en la carretera y sin necesidad de recurrir a invitación, se desarrollaban algunas, pero sin incidentes.

De hecho, los corredores de este conjunto se han movido con normalidad por la meta, demostrando que todos pueden convivir en un planeta que tiene forma del nombre del final de la siguiente etapa de esta Vuelta: Bola del Mundo.