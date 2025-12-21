A qué hora cierran los colegios electorales en Extremadura

Extremadura celebra este domingo elecciones autonómicas, y todas las extremeñas y extremeños mayores de edad han podido ejercer su voto y elegir entre los doce partidos que se presentan a los comicios: Partido Popular (PP), PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Vox, Unidas por Extremadura (coalición que integra Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), Ciudadanos (Cs), Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura (coalición regionalista), Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (formación regionalista), Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, Por un Mundo Más Justo (M+J), Partido Animalista PACMA, Extremadura Unida y Escaños en Blanco.

Diez de estas formaciones concurrirán de manera uniforme en las dos circunscripciones, pero dos de ellos no. Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres y Escaños en Blanco únicamente por Badajoz.

Además, en estas elecciones nos encontramos con un total de cuatro coaliciones, dos más que en las anteriores elecciones:

Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde)

Juntos-Levanta (Levanta Extremadura y Juntos por Extremadura)

UED-SyT (Una Extremadura Digna-Soberania y Trabajo)

NEX (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura)

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

A la hora de ir a votar, cada persona tiene sus preferencias sobre a qué hora ir, aunque hay factores, como es el caso del tiempo, que condicionan mucho la decisión de cuándo ir a votar. Igualmente, siempre hay personas que prefieren votar a primera hora para quitárselo de encima, los que van después de ir a tomar un pincho con los amigos a media mañana y, por supuesto, los de última hora. Para los que eligen ir a última hora, os recordamos que los colegios electorales estarán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral han enviado en los últimos días las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse.

En el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: