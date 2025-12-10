Nuevos testimonios sobre los incidentes acaecidos en la etapa Rueda - Guijuelo de la Vuelta a España y los planes para que la Vuelta a España Femenina pedalee por primera vez en la provincia de Salamanca

Después de que el exciclista salmantino Santi Blanco desvelara el 30 de septiembre en 'La Banda', tertulia deportiva de Onda Cero Salamanca, la existencia de incidentes ocurridos en la etapa Rueda - Guijuelo de la última Vuelta a España, supuestamente protagonizados por personas contrarias a la participación del equipo Israel-Premier Tech en la carrera, su paisana Dori Ruano, también asesora en la ronda nacional, añade más datos esta semana en el mismo programa: "Iba con el coche por delante porque tenía que recoger a un invitado en Guijuelo para dar la vuelta final. En la bajada hacia Beleña vi algo que brillaba. Habían lanzado cuatro botes de garbanzos con puntas, chinchetas y clavos. Uno había explotado en el suelo. Javier Guillén (director) no me dejó enseñarlos, pero existen. Tengo fotos y vídeos. Eso no se contó, pero es agresión y es muy duro".

Ruano realiza esta confesión tras conocerse que esta jornada está incluida entre las propuestas por el Comité Estatal contra la Violencia en el Deporte para sancionar a ciudadanos por infracciones en el desarrollo de la prueba.

Por otra parte, la excorredora de Villamayor, que también es vocal de la Real Federación Española de Ciclismo y embajadora de la Vuelta a España Femenina, planea que esta cita, que lleva celebradas once ediciones (las tres primeras, en un día cada una), pase por primera vez por la provincia salmantina.

En 'La Banda', la charra desvela las etapas que tiene en la mente, las negociaciones realizadas y el momento en el que empezará a confeccionarse el recorrido.

Además, este jueves, Dori presentará un libro dedicado a su figura, Dori Ruano. La vida como deporte de fondo, escrito por Jorge Matesanz y editado por Libros de Ruta.