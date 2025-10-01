Los desconocidos incidentes ocurridos durante el paso de la Vuelta a España por la provincia de Salamanca

La última visita de la Vuelta a España a la provincia de Salamanca, que tenía lugar el viernes 12 de septiembre dentro de su antepenúltima etapa (Rueda - Guijuelo), dejaba incidentes desconocidos hasta ahora.

En medio de las protestas propalestinas y contra el equipo Israel-Premier Tech, que derivaban en un boicot a la carrera por permitir su participación (estaba clasificado deportivamente para correrla y la encargada de tomar alguna decisión sobre su expulsión tenía que haber sido la Unión Ciclista Internacional), esta jornada tampoco era ajena a sucesos violentos.

Grupo de manifestantes en Guijuelo | Onda Cero Salamanca

Los desvela el exciclista y ahora asesor de la ronda Santi Blanco en 'La Banda', tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse en formato pódcast en la página web y las redes sociales de esta emisora.

Durante su intervención, el exdeportista habla de los ataques sufridos en un tramo de la etapa y de su experiencia a lo largo de toda la prueba: "Las pasé putas. Me duele que digan que fueron pacíficas. Había profesionales. Nos llamaron asesinos y genocidas, nos escupieron, nos tiraron cristales y chinchetas, se colgaron de puentes, se tiraron a los coches y se pusieron debajo de ellos, invadieron carreteras... A los ciclistas les tiraron orina. En mi coche llevaba a dos guardias civiles con motosierra, radial, escoba... Los protestantes grababan y hacían fotos para luego ir de víctimas. Se difundió una imagen de dos mujeres con policías delante de las vallas. Si estaban ahí es porque las saltaron. Había órdenes de dialogar en vez de intervenir. Faltó apoyo del Gobierno".