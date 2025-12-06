Los recuerdos futbolísticos de Silvestre Sánchez Sierra, desde su propia voz

Silvestre Sánchez Sierra, en su día directivo de la Unión Deportiva Salamanca, fallecía este viernes a los 88 años.

Por ello, su municipio, Aldearrodrigo, en el que será enterrado la próxima semana, ha decretado tres días de luto.

El 19 de septiembre, en el programa de esta radio 'La Brújula de Radioestadio', el empresario hablaba sobre su vinculación con la Unión y el hecho de que uno de sus negocios, Restaurante Salamanca, sea esta temporada el patrocinador principal del Salamanca UDS.

Esas palabras quedan como resumen y legado de su paso por el balompié charro.