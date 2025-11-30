Jorge D'Alessandro: "En Salamanca no ha habido justicia con Pepe Hidalgo; se le ha hecho responsable de todo lo malo"

'El Cafelito', programa de entrevistas de Atresmedia presentado por Josep Pedrerol, tiene como invitado de esta semana a Jorge D'Alessandro.

Durante la conversación, el exjugador y entrenador de fútbol argentino, afincado en Salamanca, repasa su experiencia como integrante de la Unión Deportiva Salamanca y el futuro del balompié en tierras charras tras entrar el conjunto blanquinegro en proceso de liquidación en 2013 y surgir ese año dos equipos: Salamanca UDS y Unionistas.

Después de contar cómo era fichado por la institución salmantina, relatar cómo tenían que extirparle un riñón en su etapa como portero del cuadro charro y destacar la importancia que su tienda de ropa deportiva tenía como punto de encuentro para los aficionados, D'Alessandro analiza el presente y el futuro, partiendo de unas palabras dedicadas al que fuera presidente de la Unión, Juan José Hidalgo: "En Salamanca no ha habido justicia con Pepe Hidalgo; se le ha hecho responsable de todo lo malo. No me siento identificado con el grupo inversor de mexicanos. No han hecho ni un ápice por acercarse. No sé qué buscan. Por otro lado están la juventud y la rebeldía. Me inclino por ello, pero ha pasado a ser algo más y eso ya no me gusta. Ha creado su propia cultura".

