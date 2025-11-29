El jurado elige a los ganadores del 'XXIV Concurso de Dibujo Infantil' de 'Onda Cero Salamanca'

El 'XXIV Concurso de Dibujo Infantil' de Onda Cero Salamanca, destinado a niños de entre 4 y 12 años, iniciado con la presentación de las obras y continuado con una exposición de las mismas, ya tiene ganadores.

Los doce premiados, que se llevarán diplomas, recibirán obsequios y participarán en el sorteo de una entrada familiar para el parque Puy du Fou España, situado en Toledo, ilustrarán el calendario de 2026 que realizará esta radio.

El nombre de los vencedores se desvelaba públicamente el viernes 28 de noviembre en el programa de esta casa 'Más de uno Salamanca'.