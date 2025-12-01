DEPORTES

Fijados los horarios para los partidos del Perfumerías Avenida en los 1/16 de final de la Eurocopa

Se enfrentará al Emlak Konut de Turquía

Roberto Benito

Salamanca |

La perfumera Iyana Martín, en un choque europeo de este curso
La perfumera Iyana Martín, en un choque europeo de este curso | Onda Cero Salamanca

El Perfumerías Avenida ya conoce los horarios que tendrá en sus encuentros de 1/16 de final de la Eurocopa femenina de baloncesto, la segunda competición continental.

A disputarse a ida y vuelta contra el Emlak Konut turco, el primero tendrá lugar en Estambul el jueves 11 de diciembre a las 17 horas.

El segundo se disputará en Salamanca el jueves 18 de diciembre a las 20:30.

Tras superar la fase de grupos, el equipo que más puntos logre en los dos compromisos de esta primera eliminatoria pasará a la segunda, los 1/8 de final.

En esa ronda aparecerá como rival el Ferrol o el Geas de Italia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer