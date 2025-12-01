Fijados los horarios para los partidos del Perfumerías Avenida en los 1/16 de final de la Eurocopa

El Perfumerías Avenida ya conoce los horarios que tendrá en sus encuentros de 1/16 de final de la Eurocopa femenina de baloncesto, la segunda competición continental.

A disputarse a ida y vuelta contra el Emlak Konut turco, el primero tendrá lugar en Estambul el jueves 11 de diciembre a las 17 horas.

El segundo se disputará en Salamanca el jueves 18 de diciembre a las 20:30.

Tras superar la fase de grupos, el equipo que más puntos logre en los dos compromisos de esta primera eliminatoria pasará a la segunda, los 1/8 de final.

En esa ronda aparecerá como rival el Ferrol o el Geas de Italia.