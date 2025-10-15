La etapa Rueda - Guijuelo de la Vuelta a España, entre las incluidas para sancionar a ciudadanos por infracciones en las manifestaciones a favor de Palestina

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte propone multas a 38 ciudadanos por incidentes en las manifestaciones a favor de Palestina ocurridas en las cuatro últimas etapas de la Vuelta a España.

Una de ellas, la antepenúltima, Rueda – Guijuelo, transcurría por tierras salmantinas el 12 de septiembre.

Las infracciones están consideradas como leves o graves y contemplan multas de entre 1.500 y 5.000 euros, además de prohibiciones de acceso a recintos deportivos por un tiempo de hasta un año.

Aunque se desconoce en qué punto y momento tenían lugar los hechos propuestos para sanción, el exciclista salmantino Santi Blanco, que trabaja como asesor en la carrera, desvelaba el 30 de septiembre en 'La Banda', tertulia deportiva de Onda Cero Salamanca, la existencia de incidentes en el paso del pelotón por la provincia charra.