Todos los datos de participación en las elecciones de Extremadura 2025

Un total de 890.985 personas votan este domingo 21 de diciembre en las elecciones autonómicas en Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres. El censo de electores residentes (CER) asciende a 860.375 personas mientras que el de electores residentes ausentes (CERA) es de 30.610 votantes, residentes en 102 países diferentes.

A las 09:00 horas han abierto los colegios electorales para las primeras elecciones que Extremadura celebra en solitario y se han constituido todas las mesas electorales sin ninguna incidencia.

A medida que ha avanzado la mañana, los candidatos de los principales partidos han ido acercándose a sus colegios electorales para ejercer su derecho al voto. El primero en hacerlo ha sido el candidato de Vox, Óscar Fernández; seguido de la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Miguel Ángel Gallardo (PSOE) y María Guardiola (PP) han sido los últimos en votar. Todos ellos han llamado a la participación masiva de los ciudadanos para elegir el futuro de la región.

A lo largo del día se han ido conociendo los datos de participación y su comparación con los comicios anteriores de 2023. El único del que no existen comparativas es el de las 11:00 horas, ya que en 2023 no se ofrecieron datos en esta franja horaria.

Datos de participación en las elecciones del 21D

Datos de participación a las 11:00 horas

El 8,83% del censo ha votado a las 11:00 horas, según los datos facilitados por la Junta. Han sido 75.974 los electores que a esa hora han pasado por las urnas. No se puede realizar una comparativa con las elecciones de 2023 porque en aquella ocasión el primer dato de participación se publicó a las 14:00 horas. A esa hora, en Cáceres había votado el 9,03% del censo, 29.068 personas, mientras que en Badajoz lo había hecho el 8,70%, un total de 46.906 electores.

Datos de participación a las 14:00 horas

La participación a las 14:00 horas ha bajado en 4,36 puntos porcentuales respecto a las de 2023, según los datos oficiales de la Junta. En los comicios de este domingo se ha situado en el 37,29%, mientras que en 2023, a la misma hora, era del 41,65%. En ambas provincias ha caído la participación respecto a las anteriores autonómicas, aunque lo ha hecho de forma más acusada en Badajoz, donde ha retrocedido 6,32 puntos y se ha situado en el 35,62%. En Cáceres ha sido del 36,38%, 4,80 puntos menos que en 2023.