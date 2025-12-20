Un total de 122 de los 124 votantes afectados por el robo en Correos ya han votado de nuevo

Un total de 122 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han ejercido nuevamente su derecho al voto, según datos aportados por Correos este sábado.

El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente, ha informado el ente público postal en un comunicado de prensa.

Delincuencia común

Sobre la sustracción de los 124 votos por correo ocurrida en la oficina postal de Fuente de Cantos, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atribuyó este viernes el hecho a "la delincuencia común".

Explicó que el instituto armado, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de Correos y solo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo.

En concreto, la madrugada del jueves se llevaron una caja de fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue localizada forzada y abierta horas después en un paraje de Talavera la Real sin dinero y con los votos por correo esparcidos a su alrededor.

Estos votos "no eran del interés" de los delincuentes, pues todo apunta a que se trata de "un delito de delincuencia común".

Una atribución que también ha recalcado Correos sobre unos hechos que vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca.

Además, ha recordado que una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz para procurar su entrega a los interesados y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.

"En aplicación de dicha resolución, Correos activó de inmediato un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho", ha expuesto.

Asimismo, Correos ha asegurado que continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para "garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público" encomendadas al servicio postal en los procesos electorales.