Elisa Beni, sobre María Guardiola y el robo de votos: "Como pongamos en duda el proceso electoral, nos vamos a tomar viento todos"

La recta final de la campaña extremeña se ha visto opacada por el robo de 124 votos por correo en una oficina de Fuente de Cantos (Badajoz). Aunque la principal hipótesis de la Guardia Civil es la delincuencia común, ya que el dinero (14.000 euros) era el objetivo de los ladrones, el PP aprovechó la situación para denunciar que el sistema electoral podía haber sido vulnerado.

"Esta noche han asaltado la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos, votos de ciudadanos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia", fueron las palabras de María Guardiola para denunciar lo ocurrido.

Mientras ella sembraba la duda sobre un posible 'pucherazo', desde el PSOE lo consideraban una cortina de humo para tapar el "nerviosismo" de la actual presidenta extremeña dadas las malas previsiones de los sondeos. Guardiola adelantó las elecciones para conseguir mayoría absoluta y quitarse de encima a Vox, pero los últimos sondeos apuntan a que esta es una posibilidad improbable.

Por ello, la campaña de los populares se ha desarrollado bajo la estrategia de evitar riesgos en la fase final, sobre todo, después de que Alberto Núñez Feijóo enfriase las expectativas de una mayoría absoluta.

La opinión de Elisa Beni

Sobre esto, se ha debatido en 'El Gabinete' de 'Julia en la onda', en el que Julia Otero ha considerado una "irresponsabilidad" la "hipérbole" de María Guardiola y de una parte del PP, a pesar de "haber recogido cable" justo después.

Para Elisa Beni es "inaceptable y un error" la "mera sospecha sobre el sistema electoral español", un sistema "hiperreforzado" que se elaboró así "porque veníamos de donde veníamos". A su juicio, lo peor que puede suceder es poner en duda el sistema electoral de nuestro país porque, en el momento en el que se haga "nos vamos a tomar viento todos".

Así funciona el sistema electoral en España

La periodista ha explicado que desde el PP se ha hablado de Indra, "como si no quisieran explicar que lo que hace es una especie de recuento para contar por la noche lo que ha pasado, pero que el verdadero recuento se hace en las mesas electorales en presencia de la gente de esas mesas, de los interventores de los partidos".

Después, ha contado, que "se levanta un acta y se lleva a la Junta Electoral donde hay jueces que vuelven a recontar y es en ese conteo que hacen el que después se convierte en el oficial, que no tiene nada que ver con que por la noche nos hagan un adelanto de los datos". Según la periodista, "es un sistema que se construyó comparando los sistemas europeos y haciendo un especial esfuerzo".

Por ello, ha visto "absolutamente loco" todo lo que ha sucedido en torno a este robo de votos: "El último punto para entrar en el despeñadero democrático es poner la duda sobre las elecciones. Esto no lo puede hacer un partido de Estado. Es absurdo y se disparan en el pie".