Los candidatos a las elecciones de Extremadura llaman a la participación y piden acudir en masa a votar

María Guardiola, Miguel Ángel Gallardo, Óscar Fernández e Irene de Miguel, los cuatro candidatos a las elecciones autonómicas de Extremadura, ya han ejercido su derecho a voto en una jornada electoral marcada por dos nuevos intentos de robo en varias oficinas de Correos.

Todos ellos, con objetivos e intereses marcados para su comunidad, coinciden en un claro mensaje: animar a la ciudadanía a votar este 21 de diciembre.

Un día "histórico" para Guardiola

"Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo", ha señalado la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, que ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres.

Un día doblemente "histórico" para ella porque, según apunta, vuelve a presentarse a las elecciones y porque acompaña a su hijo a votar por primera vez. La dirigente popular ha aprovechado su presencia en las urnas para hacer un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar "con libertad" e "ilusión" para así poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".

Gallardo acude a votar en su pueblo y anima a los extremeños a que "decidan su futuro" para los próximos años | EFE

Gallardo, en busca de "reforzar el sistema democrático"

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha dirigido a la ciudadanía extremeña para pedirles que voten "con ganas y con fuerza" con el objetivo de "reforzar el sistema democrático".

Ha resaltado que la participación masiva "es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en la última semana sobre nuestro sistema democrático", por lo que ha instado a "votar con ganas y votar con fuerza" en estos comicios. Lo ha hecho tras ejercer su derecho a voto en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Irene de Miguel presume de "campañón" electoral

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, presume de "campañón" electoral y llama a la ciudadanía "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición" por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado, por una Extremadura que "alce la voz de una vez por todas y lo haga desde aquí y nadie hable por nosotros".

Así lo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto en el CEIP José María Calatrava de Mérida (Badajoz).

Irene De Miguel anima a votar para que "no nos roben los derechos y libertades" | EFE

Extremadura como "punto de partida del cambio"

También ha acudido a las urnas el candidato de Vox, Óscar Fernández, quien se muestra confiado en que la comunidad autónoma se convierta en "el punto de partida del cambio político que necesita España".

En declaraciones a los medios, ha calificado la jornada electoral como "un día de fiesta para Extremadura" y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas para ser protagonistas de una jornada "histórica" que, a su juicio, marcará el inicio de "muchas cosas buenas para toda España".

El candidato ha señalado que el resultado de estas elecciones puede tener un impacto a nivel nacional y ha afirmado que "todo va a cambiar" empezando por Extremadura.

Así ha votado el candidato de Vox a las elecciones en extremadura | EFE