Cuánto es la mayoría absoluta en Extremadura

La falta de acuerdos en la comunidad autónoma de Extremadura, llevó a que el Partido Popular convocara elecciones anticipadas. La falta de consenso y apoyos entre los distintos partidos políticos con representación en el parlamento de Extremadura ha provocado que actualmente aún no estén aprobados los presupuestos del próximo año 2026.

En las elecciones autonómicas que se celebraron en 2023, ningún partido político consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura. Tras dichas elecciones, durante un año, se creó una coalición de gobierno entre el Partido Popular y Vox, qué sumando escaños llegaban justo a la mayoría absoluta para poder aprobar políticas. Aun así, un año después, en 2024, se rompió el acuerdo con Vox, y es el Partido Popular el que ha gobernado en minoría durante estos últimos años.

Mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura

Actualmente, la Asamblea de Extremadura está compuesta por un total de 65 diputados y la mayoría absoluta está establecida en los 33 escaños. Por tanto, un partido político solamente podrá gobernar en solitario en la comunidad de Extremadura, si consigue esta representación parlamentaria.

Si el partido político ganador de las elecciones, no consigue alcanzar los 33 escaños, que representan la mayoría absoluta, deberá establecer acuerdos o buscar apoyos para poder primero de todo investir al nuevo presidente/a de la Junta y posteriormente poder aprobar leyes regionales.