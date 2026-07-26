El baloncesto charro afronta un curso con absorción y aparición de equipos a cargo del Club Baloncesto Avenida, el Atlético Carbajosa, la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca

La campaña 2026-2027 llegará con novedades al baloncesto sénior de Salamanca.

Su máximo exponente, el Meins-Avenida (llamado así desde esta nueva temporada al relevar Meins a Perfumerías Avenida como nuevo patrocinador principal del Club Baloncesto Avenida), competirá en la máxima división y en la Eurocopa (segunda competición continental) femeninas, a la espera de poder clasificarse para la Copa de la Reina.

En la cuarta categoría estarán el Universidad de Salamanca-Meins-Avenida (hará las veces de filial, pero dependerá de la institución académica) y el Arelsa.

Por su parte, en la quinta y última militarán el descendido Santa Marta y el novedoso Universidad Pontificia de Salamanca.

En el ámbito masculino, los equipos charros que más arriba jugarán lo harán en el cuarto escalón y serán el Atlético Carbajosa (con el nombre de Recoletas Salud Salamanca) y el Universidad de Salamanca-Meins-Avenida (fruto del convenio entre el Club Baloncesto Avenida y el Club Deportivo Universidad de Salamanca, el primero absorbe al segundo, que deja de formar parte del quinto nivel).

Precisamente, en ese quinto y último peldaño se encontrarán el Universidad Pontificia de Salamanca y el Atlético Carbajosa B, escuadra de nueva creación.