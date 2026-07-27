Las dudas aclaradas por el Salamanca UDS durante la presentación de Iker Muniain como su entrenador

El Salamanca UDS, que en el curso 2026-2027 volverá a jugar en la cuarta categoría del fútbol, además de en la Copa Federación (puede clasificarle para la Copa del Rey), ha empezado este lunes su pretemporada.

Lo ha hecho con la presentación de Iker Muniain como su entrenador en un acto realizado en el césped del estadio Helmántico y en su sala de prensa.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico ha confirmado que hubo contactos para irse a dirigir al San Lorenzo de Almagro, de la Primera División de Argentina, después de haberse comprometido con el cuadro salmantino: "¿Hubo contactos? Sí, pero aquí estoy. ¿El objetivo? Ascender".

Muniain ha estado acompañado por el presidente (Manuel Lovato), el director general (Rafa Dueñas) y el director deportivo (Carlos Valverde).

Además de exponer su satisfacción por la contratación del nuevo preparador ("Faltaba liderazgo"), el máximo mandatario ha aclarado diversos temas extradeportivos tras preguntas de Onda Cero Salamanca, como que la empresa 'Desarrollos Empresariales Deportivos SL' se creaba únicamente para gestionar el estadio Helmántico ("Es la dueña, no hay más"), que existen deudas en la entidad ("Siempre hay deudas y puede haberlas con jugadores que llegaron tarde y se les paga en julio"), que las Academias Internacionales y la escuadra Unión Deportiva Salamanca han dejado de existir en México ("Fue un proyecto de tres años, pero gastábamos entre 250.000 y 3000.000 euros, por lo que ya no está") y que la compañía 'Academias Internacionales Salamanca UDS SL', con sede en el recinto deportivo, va ligada a esta iniciativa ("Trataremos de hacer algo aquí, pero para esta temporada no nos da tiempo").

Por su parte, Dueñas, que ha reconocido que puede convertirse en el entrenador del Juvenil (milita en la segunda división), ha respondido a la noticia adelantada por esta radio este domingo sobre la propuesta para sanción por posibles incumplimientos de las bases de la subvención que entrega el Ayuntamiento de Salamanca asegurando que "está solucionado" y que hay buenas relaciones con el consistorio de la capital y el de Villares de la Reina, donde se aloja el Helmántico.

En él desempeña sus funciones de director deportivo un Carlos Valverde que se ha alineado con las metas de Muniain dentro de una rueda de prensa que ha servido como primera exposición pública del entrenador, de vuelta a los eventos en el estadio sin vetos a periodistas y para aclarar cuestiones sobre las que el club jamás había informado.