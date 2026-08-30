Unionistas empieza la Liga como la pasada temporada: derrota en casa y una puerta rota en el Reina Sofía

Si en la jornada 1 de Liga en la tercera categoría del fútbol de la temporada 2025-2026 Unionistas perdía 0-1 en casa ante Osasuna B y el entonces entrenador local, Oriol Riera, golpeaba y rompía la puerta del vestuario del conjunto salmantino, en la inaugural de este curso se ha seguido un guion parecido.

La formación charra ha caído por 1 a 3 contra el Lugo en el inicio del campeonato liguero en la división de bronce del balompié español y el recinto que ha acogido el partido, el Reina Sofía, ha terminado con otra entrada rota.

En este caso, la del vestidor del cuadro visitante.

Se desconocen las causas que han provocado el destrozo, que está sin figurar en el acta arbitral, aunque Onda Cero Salamanca ha sido testigo de cómo el equipo arbitral ha acudido a la zona antes de abandonar la instalación para comprobar su estado.

En ese momento, las láminas de la puerta estaban dispuestas unas sobre otras, aunque sin encajar correctamente.

Por otra parte, Unionistas, que, como indicaba esta radio el viernes, ha llegado a este comienzo de competición con temas pendientes en lo extradeportivo, ha cerrado este domingo la compra de los videomarcadores (ha podido utilizarlos) y ha estrenado sus nuevos equipamientos de juego, llegados a última hora por un problema con la distribución del primer uniforme (el segundo había llegado el martes), según relata el club a esta emisora.