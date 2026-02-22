Unionistas solicitará a la Real Federación Española de Fútbol cambiar la fecha de su partido ante el Barakaldo al coincidir con las Elecciones Autonómicas

Después de imponerse este sábado al Arenas por 2-0 en la jornada 25 de Liga en la tercera categoría del balompié, Unionistas suma tres victorias seguidas por primera vez en la presente edición del campeonato.

El siguiente envite del conjunto charro, que lleva 15 de 18 puntos posibles en la segunda vuelta de la competición (en este mismo tramo de la primera acumulaba 3), será el sábado a las 16:15 horas en el campo del Cacereño.

Después, el domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde jugará en el feudo del Pontevedra.

Sin embargo, el horario de la jornada 28, en la que está previsto que reciba al Barakaldo el domingo 15 de marzo a las 20:30 horas, podría cambiar.

Y es que, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, el club salmantino va a solicitar a la Real Federación Española de Fútbol que lo modifique, con la prioridad de que lo pueda adelantar al día anterior.

El motivo reside en que coincide con la celebración de las Elecciones Autonómicas de Castilla y León, lo que, al margen de que pueda influir en la asistencia al Reina Sofía, afecta a la organización del encuentro, tanto en materia de seguridad (la Policía Nacional tiene que trabajar en los comicios), como de organización (varios voluntarios de Unionistas han de cumplir con labores en mesas electorales).