La entidad deportiva de Salamanca que mezclará el fútbol con la música se muestra públicamente

Como adelantaba esta radio el 12 de noviembre de 2025, se llamará Club Deportivo Federado del Tormes

Roberto Benito

Salamanca |

Nuevo escudo de la institución
Nuevo escudo de la institución | Club Deportivo Federado del Tormes

La temporada 2026-2027 va a marcar un antes y un después en el fútbol de la provincia de Salamanca.

Al menos, en su manera de entenderlo y de formar a los jugadores.

Y es que, como adelantaba Onda Cero Salamanca el 18 de mayo de 2025, un nuevo club que quiere unir el balompié con la música va a entrar en liza.

Como también avanzaba esta emisora en 'La Brújula de Radioestadio' el 12 de noviembre de 2025 y ampliaba en su página web cuatro días después, la intención de denominarlo Unión Deportiva del Tormes se cambiaba por la idea de nombrarlo Club Deportivo Federado del Tormes.

Con ese nombre ya está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León.

Ahora, la entidad, que va a estar presidida por José Antonio Alonso, da un paso más con la creación de una página web y la publicación de su nuevo escudo, de diseño parecido al planeado si se hubiera llamado Unión Deportiva del Tormes.

