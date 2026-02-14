La afición del Perfumerías Avenida y su entrenadora rompen en San Valentín

El Perfumerías Avenida 53 - Jairis 65 de la jornada 21 de Liga en la máxima división femenina de baloncesto, disputado este sábado y que deja al equipo salmantino en puesto de acceso a las eliminatorias por el título al ser quinto, marca un antes y un después en la historia del conjunto charro.

Y es que nunca se había producido una pitada de la afición azul contra su entrenador o entrenadora como la vivida este 14 de febrero de 2026 en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez.

Los resultados en este curso de la formación perfumera, eliminada el 27 de septiembre de 2025 en su primer compromiso o semifinales de la Supercopa y el pasado jueves en los 1/4 de final de la Eurocopa, provocan que, aunque siga vivo en el torneo de la regularidad y en la Copa de la Reina (se disputa del 26 al 29 de marzo), exista malestar en su hinchada.

Tanto es así, que, como demuestra el vídeo de esta noticia, seguidores del Avenida congregados en el partido de este fin de semana han pitado a Anna Montañana en cuatro ocasiones: en la presentación, en su entrada a los vestuarios en el descanso, en su salida de los mismos antes del inicio de la segunda parte y a la conclusión de un choque que algunas jugadoras, como Iyana Martín o Abby Meyers, han terminado llorando.