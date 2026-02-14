El sonido del desbordado río Tormes a su paso por La Aldehuela

Las borrascas que llevan pasando por la provincia de Salamanca desde el comienzo de 2026 están provocando el desbordamiento de algunos ríos.

Chiringuito inundado | Onda Cero Salamanca

Es el caso del que discurre por la capital, el Tormes, cuyo caudal ha aumentado hasta inundar chiringuitos y paseos en la zona de La Aldehuela.

Carril bici cortado por estar intransitable | Onda Cero Salamanca

Esta crecida da la razón a la postura de la Confederación Hidrográfica del Duero, que, en 2019, alegando que el entorno era inundable, se opuso a una de las propuestas con las que Ciudadanos concurrió a las Elecciones Municipales de ese año: actuar en parte de la superficie para incluirla en un nuevo paseo fluvial.

Un transeúnte toma una foto en la ribera | Onda Cero Salamanca

Por el existente transitan vecinos y visitantes este sábado, 14 de febrero de 2026, para observar y escuchar cómo fluye el agua.