LOCAL

El sonido del desbordado río Tormes a su paso por La Aldehuela

Como consecuencia de las borrascas de 2026

Roberto Benito

Salamanca |

Río Tormes a su paso por la zona de La Aldehuela, en la ciudad de Salamanca

Las borrascas que llevan pasando por la provincia de Salamanca desde el comienzo de 2026 están provocando el desbordamiento de algunos ríos.

Chiringuito inundado
Chiringuito inundado | Onda Cero Salamanca

Es el caso del que discurre por la capital, el Tormes, cuyo caudal ha aumentado hasta inundar chiringuitos y paseos en la zona de La Aldehuela.

Carril bici cortado por estar intransitable
Carril bici cortado por estar intransitable | Onda Cero Salamanca

Esta crecida da la razón a la postura de la Confederación Hidrográfica del Duero, que, en 2019, alegando que el entorno era inundable, se opuso a una de las propuestas con las que Ciudadanos concurrió a las Elecciones Municipales de ese año: actuar en parte de la superficie para incluirla en un nuevo paseo fluvial.

Un transeúnte toma una foto en la ribera
Un transeúnte toma una foto en la ribera | Onda Cero Salamanca

Por el existente transitan vecinos y visitantes este sábado, 14 de febrero de 2026, para observar y escuchar cómo fluye el agua.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer