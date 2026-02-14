El sonido del desbordado río Tormes a su paso por La Aldehuela

Las borrascas que llevan pasando por la provincia de Salamanca desde el comienzo de 2026 están provocando el desbordamiento de algunos ríos.
Es el caso del que discurre por la capital, el Tormes, cuyo caudal ha aumentado hasta inundar chiringuitos y paseos en la zona de La Aldehuela.
Esta crecida da la razón a la postura de la Confederación Hidrográfica del Duero, que, en 2019, alegando que el entorno era inundable, se opuso a una de las propuestas con las que Ciudadanos concurrió a las Elecciones Municipales de ese año: actuar en parte de la superficie para incluirla en un nuevo paseo fluvial.
Por el existente transitan vecinos y visitantes este sábado, 14 de febrero de 2026, para observar y escuchar cómo fluye el agua.