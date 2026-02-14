La encuesta que Fasfe plantea a los socios de Unionistas

Como adelantaba Emilio Abejón (presidente de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español) en el programa de esta emisora 'La Brújula de Radioestadio' el 22 de enero de 2026, su agrupación está desarrollando un estudio sobre el valor tangible e intangible de Unionistas de Salamanca Club de Fútbol en el que participan personal del club, patrocinadores, medios de comunicación y, evidentemente, los socios de la entidad, que son los dueños de la misma.

A estos últimos se les está enviando un fomulario por correo electrónico para que tomen parte de esta investigación pionera en el balompié español.

Titulada 'Encuesta sobre valor emocional para socios y socias. Contabilidad social de Unionistas de Salamanca (2026)', de carácter anónimo y sin respuestas correctas o incorrectas, incluye seis bloques.

En el primero, denominado 'Perfil de socio', se pregunta por el intervalo de años en los que uno se hizo socio ('2013-2015', '2015-2017', '2017-2019' o '2022 hasta la actualidad') y por el tipo de vinculación ('Adulto', 'Adulto Pro', 'Adulto Colaborador', 'Joven', 'Joven Pro', 'Joven Colaborador' o 'Simpatizante').

El segundo, 'Satisfacción emocional', busca puntuaciones sobre si se está 'Muy en desacuerdo' o 'Muy de acuerdo' con las afirmaciones 'Sentir que Unionistas es mi club es importante para mí', 'Me siento representado por los valores de Unionistas', 'Unionistas forma parte de mi identidad personal o colectiva', 'El origen del club da sentido a mi vínculo como socio', 'Me siento orgulloso de que Unionistas sea un club de sus socios', 'Valoro positivamente que el club apueste por el fútbol popular frente al fútbol negocio', 'Prefiero el modelo de Unionistas aunque implique menos éxitos deportivos', 'Siento que mi opinión como socio cuenta', 'El modelo democrático del club mejora mi experiencia como aficionado', 'Unionistas genera sentimiento de comunidad entre sus socios' y 'Gracias a Unionistas me siento más vinculado a Salamanca'.

En el tercer apartado, 'Comportamiento y actitud', se interroga por 'Seguirías siendo socio aunque el club bajara de categoría' ('Sí', 'Probablemente sí', 'Probablemente no' o 'No'), 'He seguido siendo socio en temporadas deportivas difíciles' ('Sí' o 'No') y 'He recomendado a otras personas hacerse socias de Unionistas' ('Sí' o 'No').

El cuarto bloque, llamado 'Valoración', plantea: '¿Cuánto pagas al año por ser socio de Unionistas?' ('Menos de 100 euros', '100-200 euros', '200-300 euros' o 'Más de 300 euros') y 'Pensando en lo que Unionistas significa para ti (valores, identidad, pertenencia...), ¿cuál sería el máximo importe anual que estarías disputo a pagar por seguir siendo socio?' ('El mismo importe actual', 'Hasta 20 euros más', 'Entre 21 y 50 euros más', 'Entre 51 y 100 euros más' o '100 euros más').

En el penúltimo apartado, '¿Y si?', únicamente se formula un interrogante: 'Si Unionistas fuera un club gestionado como una Sociedad Anónima Deportiva convencional, ¿seguirías siendo socio?' ('Sí, sin cambios', 'Sí, pero con menos implicación', 'Probablemente no' o 'Seguramente no').

La encuesta se cierra con 'Pregunta abierta': 'En una frase, ¿qué es lo más valioso que Unionistas te aporta como socio?'.