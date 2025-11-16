El equipo de Salamanca que unirá el fútbol con la música avanza en su constitución

El 18 de mayo de 2025, Onda Cero Salamanca informaba de la intención que había de crear un club de fútbol en la provincia que aunara el deporte con la música.

Aunque la idea inicial era que estuviera compitiendo desde esta campaña en la octava y última categoría del balompié, lo va a hacer desde la temporada 2025-2026 en divisiones de Prebenjamín, Benjamín y Alevín.

Además, va a cambiar su nombre, pues, como adelantaba esta radio el miércoles en 'La Brújula de Radioestadio', evitará denominarse Unión Deportiva del Tormes.

El Club Deportivo Federado del Tormes ya está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León.