Salamanca tendrá que seguir esperando para acoger a la Vuelta a España Femenina

La Vuelta a España Femenina, que se disputará del 3 al 10 de mayo, celebrará su duodécima edición en 2026.

La carrera ciclista se presentará el 9 de marzo en La Coruña y la organización ya ha anunciado que comenzará en la comunidad autónoma de Galicia.

Como adelantaba la embajadora de la prueba, Dori Ruano, en el programa de Onda Cero Salamanca 'La Banda' el 9 de diciembre de 2025, la provincia de Salamanca, que nunca ha acogido el paso de una etapa de la ronda nacional, estaba negociando su inclusión en el recorrido de este año.

Sin embargo, según ha podido saber esta radio y ha avanzado en 'Noticias Matinal' este viernes, 20 de febrero, está excluida del itinerario preparado para esta ocasión, por lo que habrá que esperar hasta 2027, como mínimo, para que esta cita deportiva ruede por suelo salmantino.