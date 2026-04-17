La jugadora del Perfumerías Avenida Iyana Martín guía a 'La Brújula' en Salamanca

La jugadora del Perfumerías Avenida Iyana Martín era una de las protagonistas del programa que 'La Brújula' emitía este jueves, 16 de abril de 2026, desde el salmantino Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León con motivo del 'Salamanca Tech Summit'.

Rafa Latorre y su equipo reservaban una parte de su espacio para entrevistar a la deportista, que esta semana ha sido seleccionada por Portland para poder participar en la NBA.

Martín intervenía en el tiempo dedicado a 'La Brújula de Radioestadio', que esta vez se realizaba a nivel nacional con Raúl Granado a la cabeza.

Las palabras de la baloncestista pueden escucharse en el vídeo de este artículo.