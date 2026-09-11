Escritos de protesta antes de la apertura del Centro de Salud de Prosperidad

Como adelantaba Onda Cero Salamanca el 3 de septiembre, el Centro de Salud de Prosperidad abrirá sus puertas el 15 de este mes, es decir, el martes.

La puesta en funcionamiento de este lugar llega acompañada de protestas, pues, aunque se están enviando cartas a los futuros usuarios comunicándoles esta circunstancia, varios vecinos de la zona han sido asignados a otros centros.

Según ha podido saber esta radio, por este motivo están registrando escritos de queja en el Centro de Salud de La Alamedilla con la intención de que sean trasladados a la Junta de Castilla y León, encargada de la sanidad en la comunidad autónoma.

La Asociación de Vecinos La Aldehuela tiene la idea de reunirse el lunes con estos afectados para elaborar también un texto propio que muestre su malestar por la distribución llevada a cabo.