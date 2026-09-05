El Unionistas del curso 2026-2027, el peor en las dos primeras jornadas de Liga en su historia

Después de perder con el Lugo por 1 a 3 en la primera jornada de Liga en la tercera categoría del fútbol, Unionistas ha caído este sábado por 2 a 4 ante el Real Unión en la segunda.

Esto ocasiona que lleve 0 puntos y una diferencia goleadora desfavorable de -4, cifra nunca registrada por el equipo salmantino en las trece temporadas que lleva compitiendo (una en la sexta y entonces última división, otra en la quinta, dos en la cuarta y nueve en la tercera).

Para encontrar un inicio liguero con un par de derrotas en sus dos primeros compromisos ligueros hay que remontarse a las campañas 2020-2021 (Barakaldo 2 - Unionistas 1 y Unionistas 1 - Real Sociedad B 3) y 2025-2026 (Unionistas 0 - Osasuna B 1 y Arenteiro 1 - Unionistas 0), ambas en el nivel de bronce del balompié español.

Sin embargo, en ellas la diferencia de tantos era de -3 y de -2, respectivamente.